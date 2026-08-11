США продали захоплені танкери "тіньового флоту" РФ на брухт

США продали на металобрухт два нафтові танкери Era та Lileo, які пов'язані з Росією та були захоплені у січні під час морської блокади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Обидва судна придбала дубайська компанія з утилізації Global Marketing Systems (GMS) за неназвану суму. Наразі танкери відправили до індійського порту Аланг, де їх демонтують.

Як уточнили в GMS, правовою підставою для продажу стало відповідне рішення американського суду. Водночас генеральний директор компанії Аніл Шарма зазначив, що під час підписання угоди виникли труднощі через юридичну невизначеність із попередніми власниками суден.

Захоплення танкерів та реакція Кремля

Танкер Era (спочатку Bella 1 під прапором Панами) американські військові затримали 7 січня у водах на південь від Ісландії. Наприкінці грудня Берегова охорона США намагалася зупинити його біля берегів Венесуели в межах блокади проти експорту венесуельської нафти.

Утікаючи через Атлантичний океан, судно змінило назву на Marinera та зареєструвалося в Росії. За даними Вашингтона, танкер перевозив підсанкційну сировину з Венесуели та Ірану, а його власником виявився бізнесмен із Криму Ілля Бугай.

Цей інцидент викликав гостру реакцію у Москві - зокрема, російська влада звинуватила США у "незаконній силовій акції" та порушенні свободи судноплавства. Пізніше МЗС РФ зверталось до президента США Дональда Трампа з проханням звільнити екіпаж.

Другий танкер Lileo (раніше Veronica) перебував під санкціями США і також був захоплений у Карибському морі в січні. Під час переслідування судно намагалося уникнути арешту, змінивши назву на Galileo та піднявши російський прапор.

Reuters зазначило, що загалом у межах морської блокади Венесуели американські сили захопили десять нафтових танкерів. Підсанкційні судна регулярно змінюють назви, прапори та власників, аби приховати нелегальні перевезення.