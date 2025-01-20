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У США продадуть Ferrari Дональда Трампа: за скільки планують реалізувати суперкар

Понеділок 20 січня 2025 16:35
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У США продадуть Ferrari Дональда Трампа: за скільки планують реалізувати суперкар Фото: у США продадуть Ferrari Дональда Трампа (rockstarcarauction.com)
Автор: Константин Широкун

Ferrari F430 обраного президента США продадуть на аукціоні. На торгах Rockstar Car Auction змінить власника F430, першим власником якого був Дональд Трамп. Американський мільярдер придбав Ferrari в липні 2007 року. На одометрі авто пробіг у 9395 миль (15 тисяч кілометрів).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт аукціону.

Історія автомобіля сумнівів не викликає: є гарантійний талон на ім'я Дональда Трампа, оригінальна наклейка на склі та документи з майбутнім президентом США у списку власників. Немає питань і до зовнішнього стану: кузов закритий захисною плівкою, а сам суперкар зберігався в приміщенні з постійною температурою під оригінальним чохлом.

У США продадуть Ferrari Дональда Трампа: за скільки планують реалізувати суперкар

Покупець отримає купе, яке пройшло технічне обслуговування офіційного дилера Ferrari. За 18 років ніяких дефектів у F430 не з'явилося, тому фахівці вважають суперкар інвестиційно-привабливим активом. Машина приводиться у рух атмосферним 4,3-літровим V8 у поєднанні з 6-ступінчатим "роботом" Graziano F1.

Аналогічні Ferrari із пробігом до 10 тисяч миль (16 тисяч кілометрів) у США коштують від 130 до 160 тисяч доларів, але фактор Дональда Трампа може дозволити перевищити позначку 300 тисяч доларів. Онлайн-аукціон відбудеться з 16 лютого до 9 березня 2024 року.

У США продадуть Ferrari Дональда Трампа: за скільки планують реалізувати суперкар

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Ferrari Дональд Трамп Автомобільний ринок
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