США призывают ввести санкции против ЧВК "Вагнер"

Помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер завил, что Вашингтон призывает страны ввести санкции против ЧВК "Вагнер". Об этом сообщает пресс-служба Госдепа.

Шенкер отметил, что военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности.

"Соединенные Штаты привержены обеспечению спокойного и процветающего будущего для жителей Ливии. Чтобы оно стало реальностью, нам необходимы настоящие обязательства со стороны внешних действующих лиц, чтобы прекратить разжигание насилия. В частности, военное вмешательство России угрожает миру, безопасности и стабильности", - заявил Шенкер.

Шенкера попросили пояснить, что он подразумевает, говоря о российском военном вмешательстве.

"Это то, о чем мы говорим в течение какого-то времени, это российские регулярные войска и бойцы (частной военной компании, - ред.) "Вагнер", которые дислоцируются в значительном количестве на местах для поддержки Ливийской национальной армии. Мы считаем, что это невероятно дестабилизирует ситуацию", - заявил он..

Вашингтон, по словам Шенкера, призывает страны ввести санкции в отношении ЧВК "Вагнер".

Напомним, Служба безопасности Украины обнародовала доказательства, что российские наемники и вооружения доставляются в Судан и другие страны региона непосредственно авиацией Министерства обороны РФ по заказу ООО "М Инвест" - коммерческой структуры "повара Путина" Евгения Пригожина.

В СБУ заявили, что пассажирами летного отряда Минобороны в Африку оказались сотрудники внештатного подразделения Главного разведывательного управления Генштаба Вооруженных сил России "ЧВК Вагнера".