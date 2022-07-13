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В США призвали Россию освободить депортированных украинцев

Фото: госсекретарь США Энтони Блинкен (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

США осудили Россию за принудительную депортацию жителей оккупированных территорий Украины, а также призвали остановить незаконное усыновление украинских детей.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Independent.

Блинкен заявил, что с начала полномасштабного вторжения Россия принудительно вывезла, похитила и незаконно задержала до 1,6 млн граждан Украины, среди которых 260 тысяч детей.

По его словам, Россия выдает свои паспорта на оккупированных территориях, чтобы изменить демографический состав. При этом Блинкен жестко раскритиковал РФ за фильтрационные лагеря и незаконное усыновление украинских детей россиянами.

"Незаконная передача и депортация находящихся под защитой лиц является серьезным нарушением четвертой Женевской конвенции о защите гражданских лиц и является военным преступлением", - заявил он.

Госсекретарь США призвал Россию отпустить депортированных граждан Украины и привлечь к процессу сторонних наблюдателей.

Напомним, по данным издания New York Times, Россия создала в Украине не менее 18 фильтрационных лагерей.

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