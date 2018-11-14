США призвали Мьянму помиловать журналистов Reuters

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По словам американского чиновника, Пенс "несколько раз" напрямую призвал Аун Сан Су Чжи помиловать журналистов Ва Лонэ и Кьяв Соэ Оо

Вице-президент США Майк Пенс обсудил с лидером Мьянмы Аун Сан Су Чжи возможность помиловании двух журналистов Reuters, которых приговорили к семи годам лишения свободы по обвинению в нарушении закона о государственной тайне. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Reuters.

"Он (Пенс - ред.) поднял тему двух журналистов Reuters (в разговоре с лидером Мьянмы - ред.) и затронул вопрос их помилования", - сказал чиновник.

По словам американского чиновника, Пенс "несколько раз" напрямую призвал Аун Сан Су Чжи помиловать журналистов Ва Лонэ и Кьяв Соэ Оо.

Однако собеседник отказался сообщить, какой был ответ лидера Мьянмы. Отмечается, что сама двусторонняя встреча состоялась в Сингапуре во время саммита Ассоциации государств Юго-Восточной Азии.

Ранее министр иностранных дел Канады Христя Фриланд заявила, что ее страна очень разочарована решением суда по приговору Ва Лонэ и Кьяв Соэ Оо, и призвала власти Мьянмы немедленно освободить обоих журналистов. Также в ЕС призвали М'янму освободить осужденных журналистов Reuters.

Добавим, что суд Мьянмы признал сотрудников Reuters виновными в получении доступа к секретным документам о передвижении армии и полиции и приговорил к 7 годам лишения свободы.

Ранее сообщалось, что следователи ООН заявили, что военные Мьянмы проводили массовые убийства, групповые изнасилования мусульман с "геноцидними намерениями", а главнокомандующий и п'пять генералов должны предстать перед судом за самые тяжкие преступления.