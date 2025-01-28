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США призупинили укладання всіх оборонних контрактів, - Bloomberg

Вівторок 28 січня 2025 22:39
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США призупинили укладання всіх оборонних контрактів, - Bloomberg Фото: Піт Гегсет (Getty Images)
Автор: Наталія Кава

Міністр оборони США Піт Хегсет зупинив всі нові армійські контракти, а також запити на нові програми. Це спричиняє шокові хвилі в оборонній промисловості світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, пауза може тривати від 10 днів до місяців. Призупинення частково пов'язане з переглядом положень про різноманітність, рівність та інклюзивність у контрактах. Однак це також перегляд, який адміністрація Трампа може зробити для визначення пріоритетів і вивільнення фінансування.

Перегляд не впливає на виконання вже укладених контрактів.

"За традицією, армія наразі проводить огляд існуючих запитів і укладених контрактів, щоб переконатися, що наші програми відповідають політиці і директивам нового керівництва. Ми залишаємося відданими принципам прозорості і відповідального розпорядження коштами платників податків", - заявила речниця армії Еллен Ловетт.

Раніше ми писали про те, що пропозиція Трампа кандидатури Хегсета на посаду очільника Пентагону шокувало Вашингтон. Додамо, за даними ЗМІ, Трамп розглядав й інших кандидатів на посаду глави Міноборони США.

Нещодавно CNN писало, що Гегсет заплатив 50 тисяч доларів жінці, яка стверджувала, що він домагався її. Західні ЗМІ зазначали, що така виплата начебто відбулася у рамках угоди про конфіденційність з потерпілою.

Що ще відомо про Хегсета - дізнайтеся в окремому матеріалі РБК-Україна.

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