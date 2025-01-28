США призупинили укладання всіх оборонних контрактів, - Bloomberg

Міністр оборони США Піт Хегсет зупинив всі нові армійські контракти, а також запити на нові програми. Це спричиняє шокові хвилі в оборонній промисловості світу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.

За словами джерел видання, пауза може тривати від 10 днів до місяців. Призупинення частково пов'язане з переглядом положень про різноманітність, рівність та інклюзивність у контрактах. Однак це також перегляд, який адміністрація Трампа може зробити для визначення пріоритетів і вивільнення фінансування.

Перегляд не впливає на виконання вже укладених контрактів.

"За традицією, армія наразі проводить огляд існуючих запитів і укладених контрактів, щоб переконатися, що наші програми відповідають політиці і директивам нового керівництва. Ми залишаємося відданими принципам прозорості і відповідального розпорядження коштами платників податків", - заявила речниця армії Еллен Ловетт.

Раніше ми писали про те, що пропозиція Трампа кандидатури Хегсета на посаду очільника Пентагону шокувало Вашингтон. Додамо, за даними ЗМІ, Трамп розглядав й інших кандидатів на посаду глави Міноборони США.