США признали гибель гражданских при ударе в Кабуле. Военные ошиблись

Военное расследование США заявило, что смертоносный удар беспилотника в Кабуле 29 августа, вероятно, был бесполезным, поскольку водитель, которого считали террористом - не представлял угрозы. При взрыве погибли 10 гражданских, среди которых были дети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN .

Ранее Пентагон утверждал, что при ударе погиб террорист ИГИЛ и трое гражданских, однако, как оказалось, среди погибших были лишь мирные жители Афганистана.

Отмечается, что разведка наблюдала за автомобилем мужчины в течение восьми часов и допускала, что он мог быть связан с террористической группировкой.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли ранее назвал атаку 29 августа - "праведным ударом".

"Это была ошибка, и я приношу свои искренние извинения", - сказал генерал Кеннет Маккензи.