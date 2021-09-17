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США признали гибель гражданских при ударе в Кабуле. Военные ошиблись

Новина українською →
США , Пятница 17 сентября 2021 22:38
США признали гибель гражданских при ударе в Кабуле. Военные ошиблись Фото: США признали гибель гражданских при ударе в Кабуле (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Военное расследование США заявило, что смертоносный удар беспилотника в Кабуле 29 августа, вероятно, был бесполезным, поскольку водитель, которого считали террористом - не представлял угрозы. При взрыве погибли 10 гражданских, среди которых были дети.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Ранее Пентагон утверждал, что при ударе погиб террорист ИГИЛ и трое гражданских, однако, как оказалось, среди погибших были лишь мирные жители Афганистана.

Отмечается, что разведка наблюдала за автомобилем мужчины в течение восьми часов и допускала, что он мог быть связан с террористической группировкой.

Председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли ранее назвал атаку 29 августа - "праведным ударом".

"Это была ошибка, и я приношу свои искренние извинения", - сказал генерал Кеннет Маккензи.

Напомним, что РБК-Украина раскрывало подробности взрыва 29 августа, который произошел на территории Кабула.

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