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В США приветствовали действия Украины по делу экс-чиновников ПриватБанка

Автор: Даша Харченко

Посольство США в Украине приветствовало действия правоохранительных органов в отношении бывших должностных лиц ПриватБанка. Там считают вручения им подозрений важным шагом в борьбе с коррупцией.

Об этом посольство написало в своем Facebook.

В частности, отмечают действия НАБУ и Офиса генпрокурора.

"Поздравляем НАБУ, ОГП и Украину за решительные действия против бывших должностных лиц ПриватБанка, которым сообщили подозрения в растрате миллионов гривен украинских налогоплательщиков. Такие отважные действия являются важным шагом в борьбе с коррупцией", - сообщило посольство.

22 февраля украинские правоохранительные органы проводили спецоперацию в деле "ПриватБанка". В частности, в Международном аэропорту "Борисполь" посадили самолет, на котором летел один из бывших топ-менеджеров.

Генеральный прокурор Ирина Венедиктова уверена, что в деле "ПриватБанка" будут новые подозрения. В этом деле нет никакой политической подоплеки.

Источник РБК-Украина в правоохранительных органах назвал имена подозреваемых. Ими стали экс-председатель правления Александр Дубилет, бывший начальник департамента финансового менеджмента Елена Бычихина, а также бывший первый заместитель председателя правления Владимир Яценко.

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Новости Украины ПриватБанкСоединенные Штаты АмерикиНАБУ
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