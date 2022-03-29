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США пришлось скорректировать оборонную стратегию из-за войны РФ против Украины

Фото: Пентагон вынужден скорректировать оборонную стратегию из-за вторжения РФ в Украину (Getty Images)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Пентагон направил в Конгресс США новую Стратегию национальной обороны. Документ пришлось скорректировать из-за войны России против Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FP.

По данным источников издания, министерство обороны США вносит последние коррективы в новую Стратегию национальной обороны на фоне месячной войны России против Украины. При этом основной акцент переключается на Китай. Поднебесная в документе названа основным стратегическим конкурентом и вызовом для Соединенных Штатов.

Россия в новой Стратегии названа страной, представляющей "острую угрозу". Как отметили в Пентагоне, для сдерживания агрессивного поведения Москвы США намерены тесно взаимодействовать с союзниками по НАТО.

Напомним, накануне президент США Джо Байден заявил, что возможное применение Россией химического оружия в Украине вызовет существенный ответ со стороны Вашингтона.

Война России против Украины идет 34-й день. О ситуации на фронтах и в регионах - в текстовом онлайне РБК-Украина.

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