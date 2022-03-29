США пришлось скорректировать оборонную стратегию из-за войны РФ против Украины

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на FP .

По данным источников издания, министерство обороны США вносит последние коррективы в новую Стратегию национальной обороны на фоне месячной войны России против Украины. При этом основной акцент переключается на Китай. Поднебесная в документе названа основным стратегическим конкурентом и вызовом для Соединенных Штатов.

Россия в новой Стратегии названа страной, представляющей "острую угрозу". Как отметили в Пентагоне, для сдерживания агрессивного поведения Москвы США намерены тесно взаимодействовать с союзниками по НАТО.