США припинять видачу "грін-карт" працівникам Microsoft, Adobe і не тільки

Як пише видання, дії Венса спрямовані проти Microsoft, Adobe низки інших компаній, які займаються підбором персоналу у сфері технологій, у зв'язку з передбачуваними поширеними зловживаннями візовою системою.

Венс заявив, що жодна інша компанія не зловживала системою більше, ніж Microsoft. Зокрема, він звинуватив компанію у звільненні громадян США із наступною заміною їх іноземними працівниками.

"На кожного звільненого Microsoft працівника припадає півтора іноземних найманих працівника.... (компанія демонструє - ред.) Скандальну систему, яку ми допускали в цій країні надто довго", - сказав Хегсет.

Представниця Microsoft заявила, що компанія планує надіслати адміністрації Трампа додаткову інформацію. Вона сказала, що більшість її співробітників у США є громадянами США, і що приблизно з 6000 заявок на візи H-1B, поданих минулого фінансового року, 80% були подані чинними співробітниками Microsoft.

"Microsoft подає заяви на отримання віз H-1B лише для тих, хто відповідає суворим вимогам цієї візової категорії. Ми платимо нашим співробітникам одні з найвищих зарплат у технологічному секторі, і наші зарплати є одними з найвищих серед усіх компаній, які подають заяви на отримання віз H-1B. Ми платимо нашим співробітникам із візами H-1B стільки ж, скільки й іншим співробітникам, які виконують аналогічну роботу", - пояснила прессекретарка Кейт Фрішман.

Компанія Adobe не одразу відповіла на запит про коментарі.

Зазначимо, що програма H-1B була створена Конгресом у 1990 році та є основним шляхом в'їзду до США для висококваліфікованих іноземних фахівців, що робить її рушійною силою технологічної індустрії та стартап-екосистеми.

Власники віз згодом можуть отримати право подати заявку на отримання грін-картки, яка дозволяє їм залишатися в країні необмежений час.