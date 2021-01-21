В США приостановили строительство стены с Мексикой

Министерство обороны Соединенных Штатов приостановило строительство стены между США и Мексикой. Причиной этому является изучение указа президента Джо Байдена об остановке строительства стены.

Об этом заявил пресс-секретарь инженерного корпуса армии США Райни Брансон в комментарии CNN.

"Инженерный корпус армии США примет соответствующие меры и будет координировать наши действия с Министерством обороны и нашими партнерами из Министерства внутренней безопасности США, а также таможенной и пограничной службами", - заявил он.

Отмечается, что инженерный корпус армии США контролирует контракты на строительство пограничной стены.

"Мы следуем указаниям относительно того, как необходимо реализовать приостановку строительства", - отметил Брансон.

Напомним, 20 января Джо Байден подписал свои первые указы на посту президента Соединенных Штатов. Так, новый глава государства остановил строительство стены с Мексикой и отменил усиление миграционного контроля.

Кроме того, Байден также планирует направить в Конгресс масштабный иммиграционный план. В документе будет прописан путь к гражданству для миллионов иммигрантов без документов, которые сейчас находятся в Соединенных Штатах.