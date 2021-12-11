США приостановили отправку Украине военной помощи на 200 млн долларов, - NBC

Вместе с тем, как сообщают СМИ, со ссылкой на собственные источники, США имеют ряд других вариантов дальнейшей помощи Украине.

Так, речь идет о "значительно большем пакете помощи, который будет одобрен в случае возможного вторжения России".

Ссылаясь на заявление советника президента США по нацбезопасности Джейка Салливана, указано, что Байден пригрозил российскому президенту Путину жесткими санкциями против Москвы и дополнительной военной помощи Украине.

"Мы предоставим украинцам дополнительные средства защиты сверх того, что мы уже предоставляем", - сказал он.

При этом указывается, что советник американского президента имел в виду "значительно больший пакет потенциальной помощи, чем груз на 200 млн долларов".

По информации издания, пакет военной помощи на 200 млн долларов уже "лежал на столе президента Байдена примерно три-четыре недели назад" и его должны были одобрить на прошлой неделе, однако Белый дом якобы решил отложить принятие этого решения.

В СМИ сообщают, в Киев получил на срочную просьбу о военной помощи месяц назад положительный ответ, но теперь не понимает, почему поставки так и не произошли.

Как информируют NBC, украинская сторона посылала запрос на системы ПВО, противокорабельные ракеты, дополнительные противотанковые ракеты Javelin, средства радиоэлектронного подавления, радиолокационные системы, боеприпасы, модернизированные артиллерийские боеприпасы и предметы медицинского назначения.