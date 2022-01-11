В США приостанавливали взлеты самолетов из-за пуска ракеты Северной Кореей

Источник телеканала сообщил, что распоряжение о приостановке взлетов и посадок гражданских самолетов выдал региональный центр управления воздушным движением. Эту информацию подтвердили представители международных аэропортов городов Сан-Диего и Сан-Бернардино.

По словам представителя аэропорта Сан-Диего, воздушная гавань получила указание от авиадиспетчерской службы о приостановке взлетов самолетов. Запрет отменили через 5-7 минут.

Другие аэропорты западного побережья, с которыми связался телеканал, заявили, что не знали об этом распоряжении.

На запрос издания в Федеральном управлении гражданской авиации (FAA) не ответили. При этом телеканал NBC сообщил, что авиарегулятор США 10 января распорядился на несколько минут приостановить взлеты и посадки воздушных судов во всех аэропортах на западном побережье страны.