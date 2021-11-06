UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

В США приняли законопроект об инфраструктуре на сумму свыше 1 триллиона долларов

Автор: Анна Полисученко

В США Палата представителей приняла двухпартийный законопроект об инфраструктуре на сумму свыше 1 трлн долларов. Президент США Джо Байден должен подписать законопроект в течение нескольких дней.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNBC.

Двухпартийный закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места предусматривает 550 млрд долларов в новые проекты в области транспорта, коммунальных сетей и широкополосной связи. Пакет включает, в частности, 110 млрд долларов на дороги, мосты и другие крупные проекты, 66 млрд долларов на пассажирские и грузовые железнодорожные перевозки и 39 млрд долларов на общественный транспорт.

Вашингтон годами безуспешно пытался принять большой закон о модернизации критически важной транспортной и коммунальной инфраструктуры, испытавшей еще большее давление из-за экстремальных погодных условий. Белый дом также заявляет, что принятие законопроекта может помочь в продвижении товаров, поскольку препятствия в цепочке поставок способствуют повышению цен для американских потребителей.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки