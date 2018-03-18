США приняли на вооружение новую атомную подлодку USS Colorado

Военно-морские силы США приняли на вооружение новую многоцелевую атомную подводную лодку USS Colorado класса Virginia. Об этом сообщила пресс-служба ВМС США в Twitter.

Отмечено, что официальная церемония ввода субмарины в эксплуатацию состоялась на базе в Нью-Лондоне (штат Коннектикут).

Отмечается, что стоимость одной такой подводной лодки - 2,7 млрд долларов. Ее водоизмещение составляет 7,8 тыс. тонн, длина - 115 м, ширина - более 10 м. Подлодка развивает скорость до 46,3 км/час в погруженном состоянии.

При этом на борту субмарины установлены две установки револьверного типа, каждая из которых заряжается шестью крылатыми ракетами "Томагавк". Количество членов экипажа - 130 человек.

"Это чудо технологий и инноваций", - заявил в ходе церемонии министр Военно-морских сил США Ричард Спенсер.

Как сообщается, подводная лодка предназначена для выполнения противолодочных и противокорабельных операций, доставки войск спецназначения, проведения наступательных операций. Также судно может проводить сбор разведданных.

Напомним, ранее сообщалось, что аргентинские военные заявили 17 ноября 2017 года, что потеряли связь с подводной лодкой San Juan, на борту которой находились 44 человека экипажа.