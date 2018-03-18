США прийняли на озброєння новий атомний підводний човен USS Colorado

Військово-морські сили США прийняли на озброєння новий багатоцільовий атомний підводний човен USS Colorado класу Virginia. Про це повідомила прес-служба ВМС США в Twitter.

Зазначено, що офіційна церемонія введення субмарини в експлуатацію відбулася на базі в Нью-Лондоні (штат Коннектикут).

Наголошується, що вартість одного такого підводного човна - 2,7 млрд доларів. Його водотоннажність становить 7,8 тис. тонн, довжина - 115 м, ширина - більше 10 м. Підводний човен розвиває швидкість до 46,3 км/год у зануреному стані.

При цьому на борту субмарини встановлено дві установки револьверного типу, кожна з яких заряджається шістьма крилатими ракетами "Томагавк". Кількість членів екіпажу - 130 осіб.

"Це диво технологій та інновацій", - заявив під час церемонії міністр Військово-морських сил США Річард Спенсер.

Як повідомляється, підводний човен призначений для здійснення протичовнових і протикорабельних операцій, доставки військ спецпризначення, проведення наступальних операцій. Також судно може проводити збір розвідданих.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що аргентинські військові заявили 17 листопада 2017 року, що втратили зв'язок із підводним човном San Juan, на борту якого перебувало 44 особи екіпажу.