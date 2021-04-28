UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

США пригрозили Турции санкциями за покупку оружия у России

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты призывают Турцию и других своих союзников и партнеров отказаться от дальнейших закупок у России оружия и военной техники. Иначе США могут ввести санкции против них.

Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время брифинга.

"Я очень надеюсь, что по С-400 мы (США и Турция, - ред.)) сможем найти путь вперед", - заявил он.

Госсекретарь США отметил, что приобретение вооружения у России дает ей доходы, доступ и влияние на страны.

"Однако также очень важно на будущее, чтобы Турция и, если уж на то пошло, все союзники и партнеры США избегали дальнейших приобретений российских вооружений, включая дополнительные С-400, что дает России доходы, доступ и влияние", - заявил он.

Блинкен добавил, что любые транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона - CAATSA.

"Опять-таки: любые существенные транзакции с российскими оборонными организациями могут подпасть под действие закона - CAATSA. И это отдельно и в дополнение к санкциям, которые уже были введены", - подчеркнул он.

Отметим, CAATSA - это нормативно-правовой акт, который угрожает применением односторонних американских рестрикций в отношении стран, которые покупают у России современные крупные системы вооружений и военной техники.

Напомним, ранее Энтони Блинкен подтвердил, что Белый дом проведет полный пересмотр злонамеренной деятельности России. Новая администрация сейчас изучает все действия РФ.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиТурцияСанкции