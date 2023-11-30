США пригрозили Туреччині санкціями за підтримку ХАМАСу та Росії, - WSJ

Сполучені Штати попередили турецьких чиновників, що їм загрожують санкції за підтримку Росії та бойовиків ХАМАС.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal.

За словами американських чиновників, попри санкції, введені США проти фінансистів ХАМАС за останнє десятиліття, Туреччина дозволила інвестиційним компаніям, холдинговим компаніям, брокерам з нерухомості та безлічі інших підприємств цього угруповання працювати зі Стамбула.

Уряд президента Туреччини Реджепа Ердогана не визнає ХАМАС терористичною організацією, як це роблять США. Він проводить відмінність між військовим і політичним крилом угруповання і сумнівається, що потік коштів від бізнесу безпосередньо фінансує озброєння.

Що стосується Росії, то, за словами американських чиновників, турецькі компанії та приватні особи ризикують отримати цілу низку санкцій за постачання в Росію товарів і послуг, заборонених західним експортним контролем.

Анкара грає на обох сторонах у війні в Україні. Вона надавала підтримку Києву, зокрема забороняла Росії зміцнювати свій чорноморський флот, постачала Україні зброю і сприяла експорту українського зерна, що має вирішальне значення для її економіки і світових поставок продовольства.

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган водночас прагнув розширення економічних зв'язків із Росією - стратегія, яка допомогла Анкарі отримати таку необхідну іноземну валюту і дешеву енергію в період економічних потрясінь.

Американські чиновники стверджують, що турецькі порти використовують для обслуговування російських танкерів, які потрапили під санкції, і полегшення контрабанди зброї, а російські підставні компанії та турецькі фірми сприяли шестикратному зростанню експорту так званих товарів подвійного призначення, необхідних кремлівським військовим для ведення затяжної війни.

Видання повідомляє, що цього тижня американські чиновники зустрічалися з керівниками турецьких банків на брифінгах за зачиненими дверима. Турецькі банки зобов'язані припиняти фінансування тероризму і підозри у відмиванні грошей, щоб зберегти доступ до доларових фінансових ринків США.

Війна Ізраїлю з ХАМАС

На початку жовтня бойовики ХАМАС розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".

У її рамках ЦАХАЛ розширив наземну операцію у Секторі Газа. У регіон було введено війська та техніка.

Раніше президент Туреччини Раджем Тайіп Ердоган заявив, що підтримує "ХАМАС", а Ізраїль є терористичною державою, яка прагне знищити Сектор Газа.

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