США пригрозили талибам "быстрым ответом" на попытки помешать эвакуации из Кабула

Президент США Джо Байден пригрозил боевикам радикального движения "Талибан" быстрым и решительным ответом на попытки помешать эвакуации из аэропорта Кабула. Он также отметил, что вывозные рейсы возобновлены.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена на брифинге .

По его словам, талибы в ответ на любую атаку на американских военных или препятствование операции по эвакуации из аэропорта Кабула получат быстрый и сильный ответ.

Байден также отметил, что США следят за потенциальными террористическими угрозами в районе аэропорта, в том числе - со стороны террористической организации "Исламское государство".

Он уточнил, что США с 14 августа эвакуировали из Афганистана около 13 тысяч человек. В стране остаются около 6 тысяч американских военных.