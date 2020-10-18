США пригрозили санкциями за продажу оружия Ирану

Фото: Майк Помпео (flickr.com/statephotos/)

Соединенные Штаты Америки рассматривают возможность введения санкций против тех, кто решит продавать оружие Ирану. Санкции будут накладывать как на организации, так и на физических лиц.

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео на странице в Twitter.

По его словам, все, кто хочет мира на Ближнем Востоке, должны отказаться от продажи оружия Ирану.

"Каждое оружие, которое купит режим, будет в распоряжении его радикальной идеологии. Мы готовы использовать внутренние власти для применения санкций в отношении лиц или организаций, которые принимают участие в продаже этого оружия", - подчеркнул Помпео.

Напомним, 18 октября закончился срок действия эмбарго на продажу оружия Ирану. Теперь любая страна может возобновить торговлю оружием с Тегераном без последствий.

Накануне, Совет безопасности ООН отказался продлевать оружейное эмбарго против Ирана, на чем настаивали Соединенные Штаты.

Как писало РБК-Украина, президент США Дональд Трамп обещал восстановить практически все санкции ООН против Ирана, действие которых завершилось.