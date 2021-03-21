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США пригрозили Индии санкциями из-за закупки российских ЗРК

Автор: Артур Родивилов

Министр обороны США Ллойд Остин намекнул, что США могут ввести санкции против Индии из-за покупки российских зенитных комплексов С-400. Вашингтон просит всех своих партнеров держаться подальше от российской техники, чтобы избежать санкций США.

Об этом сообщает Reuters.

В то же время он отметил, что хотя и обсуждал с министром обороны Индии российские комплексы, вопрос о санкциях не поднимался, так как С-400 Индия еще не получила.

Россия и Индия договорились о поставках Нью-Дели зенитно-ракетных комплексов С-400 "Триумф" в 2016 году. В октябре 2018 года страны подписали контракт на поставку комплексов. Первые поставки ожидаются до конца этого года.

О возможности введения санкций против Индии за покупку этих комплексов власти США предупреждали еще до подписания договора.

В середине декабря 2020 года администрация Трампа ввела санкции против Турции за покупку российских комплексов С-400.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган назвал санкции США атакой на суверенитет Турции.

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