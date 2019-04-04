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США припинять купувати ракетні двигуни в РФ

Новини » Політика    04.04.2019 - 21:59
США припинять купувати ракетні двигуни в РФ
Фото: ракетні двигуни РД-180 (з відкритих джерел)

На заміну для американських ракет-носіїв прийдуть киснево-метанові двигуни

США не будуть закуповувати російські ракетні двигуни РД-180 після 2022 року. Про це на слуханнях у Конгресі заявив командувач Космічними силами США Джон Реймонд, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на "Радіо Свобода".

Генерал зазначив, що США самостійно провели 76 успішних запусків. На заміну російським РД-180 для американських ракет-носіїв прийдуть киснево-метанові двигуни. Їх виготовляє компанія Джеффа Безоса Blue Origin.

США закуповують у Росії двигуни РД-180 розробки підприємства "Енергомаш" з 1997 року. Російське обладнання використовується для запусків у космос військових і цивільних супутників.

Нагадаємо, у звіті Стокгольмського міжнародного інституту досліджень миру повідомлялося, що США займають перше місце в якості світового експортера озброєнь, Росія залишається другою такою країною.

Як зазначається, за період 2014-18 років американський експорт зріс до 36 відсотків від загальної кількості (з 30% у попередньому періоді). Разом з тим, США за цей період експортували зброю щонайменше 98 країн.

"США ще більше зміцнили свої позиції в якості провідного постачальника озброєнь у світі", - йдеться у звіті.

В той самий момент, експорт зброї з Росії в 2014-2018 роках скоротився на 17 відсотків через скорочення імпорту зброї Індією та Венесуелою.

 

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