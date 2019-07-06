В США представлено концепцию противодействия влиянию РФ

Агентство по международному развитию Соединенных Штатов (USAID) представило концепцию, которая должна помочь в противодействии усилению влияния Кремля в мире. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Deutsche Welle.

Директор агентства Марк Грин заявил, что миссия USAID заключается в помощи правительствам других стран, частному сектору, гражданскому обществу в государствах-партнерах США на пути к самодостаточному развитию. Он сообщил, что Программа по противодействию пагубного влияния Кремля должна стать важным инструментом.

"США давно считают, что сильная, процветающая и свободная Европа исключительно важна для стратегических интересов Америки. При этом российское правительство и его представители поставили себе целью ослабить влияние США в мире и отделить нас от наших союзников и партнеров", - заявил Грин.

Он также добавил, что нынешние власти РФ являются "авторитарным режимом, который агрессивно ищет новую сферу влияния за рубежом", а также сравнив его с коварным хищником. Грин указал, что Кремль пытается распространить свое влияние на страны Европы и Евразии.

Ранее РБК-Украина сообщало, что Facebook не нашел признаков вмешательства РФ в референдум по Brexit. Директор по коммуникациям, вице-президент Facebook Николас Клегг заявил, что компания провела внутренний анализ имеющихся данных и не обнаружила ни одной "существенной попытки" со стороны внешних сил повлиять на результат голосования.