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В США предложили запретить повышающие скорострельность оружия устройства

НовостиПолитика    24.03.2018 - 11:00
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)
Фото: иллюстративное фото (УНИАН)

Решение приняли на фоне участившихся случаев стрельбы в стране

Министерство юстиции США предложило внести изменения в федеральное законодательство, которые позволят запретить продажу устройств, которые превращают полуавтоматическое оружия в автоматическое. Рекомендация министра юстиции Джеффа Сешнса опубликована на сайте ведомства.

Согласно подписанной генпрокурором рекомендации, которая передана в Бюро алкоголя, табака, огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, устройство, известное как "скользящий приклад" должно быть запрещено к продаже, поскольку это устройство превращает полуавтоматическое оружия в автоматическое и делает оружие более смертоносным. 

В частности, это устройство использовалось при массовом расстреле в Лас-Вегасе.

Соответствующее решение приняли в ответ на обращение президента США Дональда Трампа к Министерству юстиции с просьбой подготовить подобный законопроект, которое он сделал 20 февраля.

Напомним, в конце февраля в Норвегии сообщили, что намерены с 2021 года запретить применение полуавтоматического огнестрельного оружия.

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Теги публикации: Соединенные Штаты Америки, оружие, запрет, Стрельба  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Новости АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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