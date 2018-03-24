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У США запропонували заборонити пристрої, що підвищують скорострільність зброї

НовиниПолітика    24.03.2018 - 11:00
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)
Фото: ілюстративне фото (УНІАН)

Рішення ухвалили на тлі дедалі частіших випадків стрілянини в країні

Міністерство юстиції США запропонувало внести зміни у федеральне законодавство, які дозволять заборонити продаж пристроїв, які перетворюють напівавтоматичну зброю на автоматичну. Рекомендація міністра юстиції Джеффа Сешнса опублікована на сайті відомства.

Згідно підписаної генпрокурором рекомендації, яка передана в Бюро алкоголю, тютюну, вогнепальної зброї і вибухових речовин, пристрій, відомий як "ковзаючий приклад" повинен бути заборонений до продажу, оскільки цей пристрій перетворює напівавтоматичну зброю на автоматичну і робить зброю більш смертоносною.

Зокрема, цей пристрій використовувався при масовому розстрілі у Лас-Вегасі.

Відповідне рішення ухвалили у відповідь на звернення президента США Дональда Трампа до Міністерства юстиції з проханням підготувати подібний законопроект, яке він зробив 20 лютого.

Нагадаємо, наприкінці лютого в Норвегії повідомили, що мають намір з 2021 року заборонити застосування напівавтоматичної вогнепальної зброї.

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Теги публікації: Сполучені Штати Америки, оружие, запрет, Стрільба  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, Новини АТО, новости Украины, пенсионная реформа, Тарута
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