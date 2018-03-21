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Интервью

В США предложили усилить борьбу с российской пропагандой

НовостиПолитика    21.03.2018 - 11:20
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)
Фото: США (tweeter.com/radiosvoboda)

В палату представителей США внесли законопроект

В палату представителей США внесли законопроект "о противодействии иностранной пропаганде". Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте демократа Сета Мултона.

Сообщается, что законопроект внесли два американских конгрессмена - демократ Сет Мултон и республиканка Элиз Стефаник, которые являются членами комитета по делам вооруженных сил.

Так, необходимость принятия соответствующего проекта они объяснили "нападением России на американскую демократию в 2016 году" и ее вмешательством в "выборы во Франции и Германии в 2017 году".

Как пояснил конгрессмен, инициатива предполагает "большую прозрачность" в финансовой деятельности СМИ, работающих в США, но принадлежащих иностранным правительствам.

Согласно законопроекту потребуется от таких изданий и телеканалов раскрывать свои отношения и связи с иностранными правительствами "американскому народу", а также Федеральной комиссии по связи США.

"И Россия, и Китай резко усилили попытки ослабить влияние общественного мнения в нашей стране", - заявил конгрессмен.

По его данным, такие страны стараются "распространять пропаганду и продвигать в США собственные политические цели".

Напомним, США планируют выделить 40 млн долларов на борьбу с пропагандой, спонсируемой иностранными правительствами.

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Теги: Российская Федерация, Соединенные Штаты Америки, пропаганда
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