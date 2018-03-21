У США запропонували посилити боротьбу з російською пропагандою

В палату представників США внесли законопроект "про протидію іноземній пропаганді". Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті демократа Сета Мултона.

Повідомляється, що законопроект внесли два американських конгресмена - демократ Сет Мултон і республіканка Еліз Стефаник, які є членами комітету у справах збройних сил.

Так, необхідність прийняття відповідного проекту вони пояснили "нападом Росії на американську демократію в 2016 році" та її втручанням у "вибори у Франції та Німеччині в 2017 році".

Як пояснив конгресмен, ініціатива передбачає "більшу прозорість" у фінансовій діяльності ЗМІ, що працюють в США, але належать іноземним урядам.

Відповідно до законопроекту буде потрібно від таких видань і телеканалів розкривати свої стосунки і зв'язки з іноземними урядами "американському народу", а також Федеральної комісії зв'язку США.

"І Росія, і Китай різко посилили спроби послабити вплив громадської думки в нашій країні", - заявив конгресмен.

За його даними, такі країни намагаються "поширювати пропаганду та просувати в США власні політичні цілі".

Нагадаємо, США планують виділити 40 млн доларів на боротьбу з пропагандою, спонсорується іноземними урядами.