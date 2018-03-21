Социальные страницы
Курси валют
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
USD
27.06
Курс доллара
Покупка 26.62
Продажа 27.06
Межбанк ASK 26.88
Межбанк BID 26.84
НБУ 2665.48
Форекс EUR/USD 1.2473
EUR
33.73
Курс евро
Покупка 32.93
Продажа 33.73
Межбанк ASK 33.59
Межбанк BID 33.54
НБУ 3291.33
Форекс EUR/USD 1.2473
RUB
4.79
Курс рубля
Покупка 4.38
Продажа 4.79
НБУ 4.63
Форекс EUR/USD 1.2473
News
АПК
Daily
Точка зору
Лонгріди
Styler
Інтерв'ю

У США запропонували посилити боротьбу з російською пропагандою

НовиниПолітика    21.03.2018 - 11:20
Фото: США tweeter.com/radiosvoboda)
Фото: США tweeter.com/radiosvoboda)

У палату представників США внесли законопроект

В палату представників США внесли законопроект "про протидію іноземній пропаганді". Про це йдеться в повідомленні, опублікованому на сайті демократа Сета Мултона.

Повідомляється, що законопроект внесли два американських конгресмена - демократ Сет Мултон і республіканка Еліз Стефаник, які є членами комітету у справах збройних сил.

Так, необхідність прийняття відповідного проекту вони пояснили "нападом Росії на американську демократію в 2016 році" та її втручанням у "вибори у Франції та Німеччині в 2017 році".

Як пояснив конгресмен, ініціатива передбачає "більшу прозорість" у фінансовій діяльності ЗМІ, що працюють в США, але належать іноземним урядам.

Відповідно до законопроекту буде потрібно від таких видань і телеканалів розкривати свої стосунки і зв'язки з іноземними урядами "американському народу", а також Федеральної комісії зв'язку США.

"І Росія, і Китай різко посилили спроби послабити вплив громадської думки в нашій країні", - заявив конгресмен.

За його даними, такі країни намагаються "поширювати пропаганду та просувати в США власні політичні цілі".

Нагадаємо, США планують виділити 40 млн доларів на боротьбу з пропагандою, спонсорується іноземними урядами.

Нагадуємо, не забудьте обрати свій спосіб читати новини.
Messenger Telegram Chrome
У США заявляють, що безсилі проти гіперзвукової зброї Китаю і Росії МЗС вимагає від Росії звільнити українського політв'язня Гриба
Теги: Російська Федерація, Сполучені Штати Америки, пропаганда
Перехід на літній час 2018: коли переводити годинники українцям
Можуть не пережити ніч: українців просять врятувати від смерті лелек (фото)
У Києві зникла неповнолітня дівчина (фото)
Британці захопилися українкою, яка плаває голяка при мінусовій температурі (фото)
On Top