США предложили РФ два пути: дипломатия или конфликт, пока преимущество у дипломатии

Он подчеркнул, что США продолжают урегулировать конфликт путем дипломатии.

"Я не могу прочесть мысли президента РФ Владимира Путина. Но я должен сказать, что мы должны продолжать то, что делаем... Россия пытается свое влияние наложить на соседей", - заявил Блинкен.

По его словам, Украина и США должны действовать на основе имеющихся факторов.

"На основе этого и консультаций с партнерами, мы предложили два пути для России: дипломатический, чтобы решить все мирно, а если Россия возобновит агрессию, то другой путь - конфликт, который будет иметь последствия. Сейчас стало очевидным, что предпочтение отдается дипломатии", - заявил госсекретарь США.