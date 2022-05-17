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США предложили ЕС ввести налог на российскую нефть и направить часть денег Украине

Фото: российская нефть может быть обложена пошлинами (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Министерство финансов США планирует предложить на финансовой встрече G7, чтобы европейские страны ввели пошлины на российскую нефть. Это должно стать более быстрой альтернативой прямому нефтяному эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Тарифный механизм, который будет предложен Соединенными Штатами, будет разработан для того, чтобы удержать российскую нефть на рынке, но ограничить объем доходов, которые могут поступать в Москву от экспорта, заявили журналистам в Брюсселе представители министерства финансов. Министры финансов и управляющие центральными банками из "Большой семерки" должны встретиться в Брюсселе в конце этой недели.

По словам чиновников, деньги от пошлин можно было бы направить в фонд восстановления и реконструкции Украины, заставив Москву оплатить хотя бы часть масштабных усилий по восстановлению.

Представители Минфина США заявили, что поскольку российская нефть продается со скидкой по сравнению с мировыми эталонами, пошлина может быть установлена на уровне, который одновременно компенсирует часть этого разрыва и снижает прибыль России. Но она должна быть достаточно низкой, чтобы Россия зарабатывала больше, чем ее производственные затраты, что дает ей стимул продолжать экспорт.

Оставив российскую нефть на рынке, заявили чиновники, они смогут избежать возможных дальнейших скачков цен на нефть из-за европейского эмбарго, что может компенсировать влияние эмбарго на доходы России.

Чиновники заявили, что многие правительства очень хотят как можно быстрее прекратить покупать российскую нефть, но это сопряжено с высоким риском того, что прямое эмбарго может значительно повысить цену на нефть.

По их словам, министерство финансов США рассматривает механизмы ценообразования, включая пошлины, чтобы помочь защитить мировую экономику от дальнейшего ущерба от высоких цен на энергоносители.

Предложение поступило после того, как лидер G7 Марио Драги на прошлой неделе во время встречи с президентом США Джо Байденом выдвинул идею создания картеля покупателей нефти, чтобы помочь ограничить цены.

Официальные лица Европейского Союза рассматривают поэтапное эмбарго на импорт российской нефти в качестве своего следующего ответа на войну Москвы против Украины, но озабоченность некоторых восточноевропейских стран по поводу поставок представляет собой серьезное препятствие для этого плана.

Напомним, Польша предложила Европейскому Союзу ввести налог на российские энергоносители и ввести квоты на их использование. Министр климата и окружающей среды Польши Анна Москва считает, что это будет способствовать отказу от российских ресурсов.

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