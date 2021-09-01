UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США преданы своей миссии, чтобы Европа была мирной, - Байден

Автор: Валерия Полищук

Президент Соединенных Штатов Джо Байден заявил, что Украина и США имеют общие ценности. Поэтому Вашингтон привержен достижению долгосрочной миссии по Европе, чтобы она была целостной и мирной.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Байдена.

"Партнерство между нашими странами крепче, чем когда-либо, и оно станет еще крепче. Украина и США имеют общие ценности и мы привержены достижению нашей долгосрочной миссии по Европе, чтобы она была целостной и мирной", - заявил американский президент.

Читайте РБК-Украина в Google News
Джозеф БайденСоединенные Штаты Америки