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США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою

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Вашингтон, П'ятниця 11 листопада 2022 03:12
США позбавили Росію статусу країни з ринковою економікою Фото: США позбавили Росію статусу ринкової економіки (Getty Images)
Автор: Артур Родивилов

Міністерство торгівлі США відкликало у Росії статус країни із ринковою економікою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Таке рішення ухвалено через широке втручання держави в російську економіку і дає можливість застосувати антидемпінгове законодавство США для усунення ринкових спотворень, спричинених цим втручанням, заявили в міністерстві.

Щоб отримати у США статус країни з ринковою економікою, держава має відповідати певним критеріям, прописаним в американському законі про тарифи, прийнятому в 1930 році.

Росія була визнана США країною з ринковою економікою у 2002 році. На країни з таким статусом не поширюється низка американських зовнішньоторговельних обмежень.

Наприклад, щодо них складніше запровадити антидемпінгові мита. Крім того, статус держави з ринковою економікою відіграв визначальну роль при вступі РФ до Світової організації торгівлі (СОТ) у 2012 році.

У 2021 році міністерство торгівлі США вперше за майже 20 років розглядало можливість позбавити Росію статусу країни з ринковою економікою, проте цей статус був підтверджений.

Раніше Рада Організації американських держав (ОАД) ухвалила рішення позбавити Росію статусу постійного спостерігача при організації.

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