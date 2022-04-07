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У США появились новые спутники для слежки за войной в Украине в реальном времени, - Bloomberg

Фото: в США появились новые спутники для слежки за войной в Украине в реальном времени (airforce-technology com)
Автор: Мария Кучерявец

У американской разведки появились новые спутники для наблюдений за войной в Украине в режиме реального времени. Они позволяют, в частности, отслеживать перемещения российских войск.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg.

По словам директора Национального разведывательного управления Кристофера Сколеза, эти спутниковые системы "позволят НАТО и всему миру в режиме реального времени наблюдать за наращиванием военной мощи России, которое предшествует вторжению".

Он также отметил, что эта система была разработана на основе коммерческих технологий и "прошла путь от разработки до запуска менее чем за три года".

Указано, что спутники позволяют следить за событиями на поле боя, запусками ракет, определять возможные цели, а также выявлять военные преступления. Они были разработаны совместно с Национальным агентством геопространственной разведки, которое создает точные карты с географической привязкой.

Напомним, по данным The Wall Street Journal, США в январе предоставили Украине разведанные о нападении России.

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