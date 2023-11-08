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В США пояснили призупинення участі у Договорі про збройні сили Європи

Фото: США пояснили призупинення участі у Договорі про збройні сили (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

США планують продовжити взаємодію з учасниками Договору про звичайні збройні сили в Європі, незважаючи на призупинення участі у ньому через вихід Росії.

Про це заявила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, передає РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

"З точки зору будь-яких змін у позиціонуванні наших сил, я не маю офіційних оголошень станом на сьогодні",- зазначила вона.

Сінгх зауважила, що США продовжать працювати у цьому питання з союзниками та партнерами по НАТО, членами якого є багато країн ДЗЗСЄ.

Вихід Росії із Договору

Участь Росії в Договорі про звичайні збройні сили в Європі (ДЗЗСЄ) була припинена ще в 2007 році. З 00:00 7 листопада за заявою МЗС РФ, "завершилася передбачена ДЗЗСЄ процедура виходу Росії з цього Договору". Детальніше про це - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Після цього країни НАТО, в тому числі, і США, вирішили припинити дії Договору щодо загальних збройних сил в Європі (ДЗЗСЄ). У Білому домі заявили, що продовжать вживати заходів задля зміцнення стабільності та безпеки в Європі "шляхом зменшення ризиків, запобігання непорозумінь, уникнення конфліктів і зміцнення довіри".

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