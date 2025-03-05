США повністю припинили обмін розвідданими з Україною, - SkyNews

Видання зазначає, посилаючись на анонімне українське джерело, що США припинили передавати будь-яку розвідувальну інформацію Україні.

"Кілька годин тому обмін усією інформацією було зупинено," - повідомило джерело.

Раніше це ж джерело, обізнане із ситуацією, заявляло, що припинення обміну було "вибірковим". Воно нібито стосувалося лише даних, які могли бути використані ЗСУ для ударів по території Росії.

Припинення обміну розвідданими між США та Україною

Нагадаємо, сьогодні Sky News повідомляло, що обмін розвідданими між США та Україною не зупинився повністю.

Джерело видання запевняло, що частково обмін все ж відбувається. Мовляв, США все ще передають Україні розвіддані, які можуть бути використані для атак на російські війська на окупованій українській території.

Раніше стало відомо, що США призупинили поставки озброєння та обмін розвідувальними даними з Україною. Директор ЦРУ Джон Реткліфф підтвердив цю інформацію.

Як відзначив Реткліфф, він "з нетерпінням чекає скасування паузи і співпраці з Україною на шляху до миру".

Цей крок став ще одним ударом для Києва після того, як президент США Дональд Трамп вирішив призупинити всю військову допомогу Україні після конфлікту з українським президентом Володимиром Зеленським у Білому домі.