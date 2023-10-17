США послаблять санкції проти Венесуели за однієї умови

Сполучені Штати послаблять санкції щодо нафтової промисловості Венесуели. Натомість, авторитарна держава дозволить провести конкурентні президентські вибори під міжнародним наглядом наступного року.

США послаблять санкції після того, як уряд Мадуро і опозиція Венесуели, що підтримується США, підпишуть угоду, що включає зобов'язання соціалістичного уряду забезпечити більш вільне голосування в 2024 році. Очікується, що вони це зроблять під час зустрічі на Барбадосі 17 жовтня за участю офіційних осіб США.

"Мадуро заявив про свою перемогу на виборах 2018 року, які вважаються сфальсифікованими. Він погодиться на процес зняття заборон на участь у виборах опозиційних кандидатів, хоча неясно, як швидко цей процес відбудеться", - заявило анонімне джерело.

За словами джерел, лідеру Венесуели потрібно буде організувати міжнародне спостереження за виборами та відкрити доступ ЗМІ. Невідомо, чи включатиме угода також звільнення політичних ув'язнених у Венесуелі.

Якщо угоду буде підписано, уряд США готовий оголосити про зняття деяких нафтових санкцій проти Венесуели. Пом'якшення санкцій може включати генеральну ліцензію венесуельському державному нафтовому агентству на відновлення бізнесу зі Сполученими Штатами та іншими країнами.

Венесуела має у своєму розпорядженні найбільші у світі розвідані запаси нафти - понад 300 млрд барелів. Для порівняння: запаси нафти в Росії оцінюються у 80 млрд барелів.

Сполучені Штати запроваджували санкції проти уряду чи окремих осіб Венесуели понад 15 років, але значно посилили їх на початку 2019 року після оголошення незаконної перемоги Мадуро у 2018 році.

Раніше ми повідомляли, що США на новому етапі впровадження стелі цін на російську нафту. Етап полягає у збільшенні витрат РФ під час транспортування нафти морем.