США посилюють тиск на Угорщину щодо схвалення членства Швеції в НАТО

Високопоставлені американські законодавці хочуть, щоб Угорщина якнайшвидше схвалила вступ Швеції до НАТО.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Зазначається, що Будапешт ризикує завдати непоправної шкоди своїм відносинам із Вашингтоном, якщо вона не зробить жодних дій.

Комітет Сенату з міжнародних відносин Бен Кардін заявив, що має "глибоке занепокоєння" з приводу курсу нинішнього уряду Угорщини.

"Партнери не роблять таких речей. І я запитую, чи є вони надійним союзником у нашій програмі безвізового режиму", - заявив він на прес-конференції.

Сенатори Джин Шахін, демократ, і Том Тілліс, республіканець, які є співголовами сенатської групи спостерігачів НАТО, опублікували заяву, яка закликає Угорщину змінити курс.

"Бездія Угорщини ризикує завдати непоправної шкоди її відносинам зі Сполученими Штатами та НАТО", - заявили у своєму зверненні сенатори.

Угорщина на сьогодні є єдиним членом НАТО, який не схвалив заявку Швеції на вступ до альянсу.

Ратифікація Угорщини вступу Швеції до НАТО

Раніше Будапешт обіцяв, що не буде останнім, хто ратифікує заявку Швеції на членство у Північноатлантичному альянсі. Проте, голосування в угорському парламенті кілька разів переносилося.

23 січня парламент Туреччини ратифікував заяву Швеції на вступ до НАТО, а 25 січня турецький президент Реджеп Тайіп Ердоган схвалив цю ратифікацію. Прем'єр Угорщини Віктор Орбан закликав власний парламент до аналогічного кроку.

На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, Угорщина може ратифікувати членство Швеції в альянсі, коли парламент знову збереться. Це може статися наприкінці лютого.