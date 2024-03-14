США посилили підготовку військових для можливих бойових дій в Арктиці

США вступають у нову епоху напруженого стратегічного суперництва в Арктиці, і що більше суперників діє в регіоні, то більша ймовірність конфлікту.

Ще 2021 року армія США опублікувала свою нову стратегію з відновлення арктичного панування, що призвело до реорганізації її сил і пріоритетів на Алясці.

У ній ішлося про те, що морські льоди, які швидко тануть, у районі Полярного кола, потепління в якому відбувається удвічі швидше, ніж у решті світу, "відкривають нові можливості для видобутку природних ресурсів, судноплавних маршрутів і комерційного рибальства", що веде до підвищення судноплавності Арктики. З таненням льодів розширюється доступ до регіону і підвищується його непередбачуваність.

Хоча США приділяють особливу увагу своїй військовій присутності на Алясці та здатності проектувати силу на Арктику з часів Другої світової війни, пік цієї уваги припав на період холодної війни. Після розпаду Радянського Союзу і подальшого розвитку повстанської війни на Близькому Сході армія була поглинута своїми турботами, внаслідок чого її арктичні навички погіршилися.

Тепер армія сподівається відновити "арктичні м'язи", які атрофувалися за останні 20 років. Частиною цього процесу є нарощування військової присутності в регіоні для зміцнення стосунків з такими союзниками, як Канада і Данія. Це також означає використання присутності для стримування Росії та Китаю.

З огляду на зростаючу присутність Китаю в регіоні та зростаючі амбіції Росії, керівники армії кажуть, що США повинні адаптуватися, як і їхні суперники. США реінвестують у свої сили, що діють у холодну погоду, зосередившись на нарощуванні присутності та потужності, достатніх для ефективного стримування конфлікту, і навчанні їх ведення бойових дій у непередбачуваних умовах, якщо стримування зазнає невдачі.

Зазначимо, що вся суша, внутрішні води, територіальні моря і Виняткова економічна зона в Арктиці перебувають під юрисдикцією однієї з восьми арктичних прибережних держав: Канади, Данії (через Гренландію), Фінляндії, Ісландії, Норвегії, Росії, Швеції та США. Міжнародне право регулює цю область, як і інші частини Землі.

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