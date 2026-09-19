США попередили союзників про затримки поставок ракет та ключових озброєнь до 5 років, - ЗМІ

За словами американських чиновників, кілька європейських країн уже очікують перенесення термінів постачання ракетних систем та засобів протиповітряної оборони.

Зокрема, Німеччина звернулася до Вашингтона з проханням прискорити постачання крилатих ракет великої дальності Tomahawk і наземних пускових установок Typhon.

Однак через виснаження американських запасів виробник Tomahawk, компанія Raytheon, навряд чи зможе виконати це замовлення протягом найближчих п'яти років.

Двоє інших американських чиновників розповіли Bloomberg, що деякі східноєвропейські країни, які залежать від американських систем озброєння, також зіткнулися із затримками поставок.

Як це впливає на Україну

Проблема з американськими запасами безпосередньо стосується і України, яка просить США надати додаткові ракети-перехоплювачі для систем Patriot напередодні зими.

Рішення Пентагону віддавати пріоритет поповненню власних запасів ускладнює можливість швидко збільшити постачання Patriot Україні.

Питання посилення української ППО має стати однією з тем переговорів європейських лідерів із президентом США Дональдом Трампом під час зустрічей у Нью-Йорку наступного тижня.

Трамп раніше заявляв, що США обговорюють з Україною два варіанти: передати Києву менш сучасну версію Patriot або дозволити європейським країнам виробляти ці системи за американськими ліцензіями.

Скільки ракет витратили США

За оцінками, під час війни з Іраном США використали понад половину своїх найсучасніших ракет-перехоплювачів Patriot, близько третини запасів Tomahawk і майже половину високоточних ударних ракет та перехоплювачів THAAD.

Бюджетне управління Конгресу США оцінює, що з червня 2025 року американські військові могли використати до двох третин запасів ракет-перехоплювачів протиракетної оборони.

У Пентагоні визнали, що масштабне використання боєприпасів призвело до стратегічного дефіциту запасів та виявило проблеми з виробничими потужностями.

Наразі американські чиновники працюють над накопиченням запасів критично важливих компонентів і боєприпасів, а також скороченням термінів їх виробництва.

Водночас оборонні компанії нарощують виробництво. Зокрема, Lockheed Martin планує збільшити річний випуск найсучасніших ракет PAC-3 MSE для Patriot рбк приблизно з 600 до 2000 одиниць.