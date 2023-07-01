У США попередили про ризик неправомірних затримань у Китаї

У Китаї прийняли широке оновлення до антишпигунського законодавства, яке забороняє передачу будь-якої інформації, пов’язаної з національною безпекою та розширює визначення шпигунства. Нове законодавство набуває чинності 1 липня.

Національний центр контррозвідки та безпеки США (NCSC) заявив, що ці закони надають Пекіну розширені правові підстави для доступу та контролю даних, які зберігаються американськими компаніями в Китаї.

"Американські компанії та фізичні особи в Китаї також можуть бути покарані за традиційну бізнес-діяльність, яку Пекін вважає актами шпигунства, або за дії, які, на думку Пекіна, сприяють іноземним санкціям проти Китаю", - йдеться в заяві NCSC.

Зазначається, що двозначність закону означає, що будь-які документи, дані, матеріали чи предмети можуть вважатися важливими для національної безпеки Китаю, а також піддають ризику журналістів, науковців і дослідників.

Держдеп США вже оновив свої рекомендації для американців щодо подорожей до Китаю, попередивши про "ризик неправомірних затримань"

Відносини США та Китаю

Напруга між США та Китаєм почала стрімко збільшуватись через позиції щодо Тайваню. Китай вважає острів своєю територією. Натомість Сполучені Штати підтримують незалежність острівної держави та надають їй допомогу. На тлі цього конфлікт між Вашингтоном та Пекіном загострився.

Країни домовилися стабілізувати своє "суперництво", щоб воно не переросло у конфлікт. Однак аналітики і політичні оглядачі зазначають, що вони не змогли досягти серйозного прориву.

Глава держдепу США Ентоні Блінкена після своїх переговорів з китайським лідером Сі Цзіньпіном заявив, що стабілізація американо-китайських відносин не є результатом одного візиту, але це "добрий і важливий початок".