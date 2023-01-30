Провідний американський виробник пообіцяв для українських військових ще більше дронів

Заступники Міністра оборони України Володимир Гаврилов та Денис Шарапов провели зустріч з делегацією американської компанії "AeroVironment" Чарлсом Діном та Бретом Хашем. Дана компанія спеціалізується на виготовлені безпілотникі.

"Відбулись двосторонні консультації в рамках реалізації проєктів щодо постачання озброєння "AeroVironment" для потреб ЗСУ та взаємодії компанії з вітчизняними виробниками озброєння і військової техніки", - сказано в повідомленні.

В ходу зустрічі було обговорено результати минулої співпраці та плани на подальші дії. Зокрема з 24 лютого 2022 року компанія надала Україні близько 900 безпілотних лет.чих об'єктів. У подальшому їх кількість планують збільшити.

"Підтримуємо Україну у цій війні, адже наша спільна з українцями ціль - зменшувати ряди російської армії, яка незаконно вторглася на вашу землю. Ми готові працювати з Міноборони й українськими виробниками зброї в рамках надання матеріально-технічної допомоги, а також через інші програми які існують між нашими країнами", - сказав віце-президент "AeroVironment" Чарлс Дін.