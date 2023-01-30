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Провідний американський виробник пообіцяв для українських військових ще більше дронів

Фото: провідний американський виробник пообіцяв для українських військових ще більше дронів (pixabay.com)
Автор: Наталія Кава

Американська компанія "AeroVironment" продовжить співпрацю з Міністерством оборони України та буде надавати нашим військовим безпілотні літальні апарати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресс-службу Міноборони України.

Заступники Міністра оборони України Володимир Гаврилов та Денис Шарапов провели зустріч з делегацією американської компанії "AeroVironment" Чарлсом Діном та Бретом Хашем. Дана компанія спеціалізується на виготовлені безпілотникі.

"Відбулись двосторонні консультації в рамках реалізації проєктів щодо постачання озброєння "AeroVironment" для потреб ЗСУ та взаємодії компанії з вітчизняними виробниками озброєння і військової техніки", - сказано в повідомленні.

В ходу зустрічі було обговорено результати минулої співпраці та плани на подальші дії. Зокрема з 24 лютого 2022 року компанія надала Україні близько 900 безпілотних лет.чих об'єктів. У подальшому їх кількість планують збільшити.

"Підтримуємо Україну у цій війні, адже наша спільна з українцями ціль - зменшувати ряди російської армії, яка незаконно вторглася на вашу землю. Ми готові працювати з Міноборони й українськими виробниками зброї в рамках надання матеріально-технічної допомоги, а також через інші програми які існують між нашими країнами", - сказав віце-президент "AeroVironment" Чарлс Дін.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Міністерство оборони планує збільшити закупівлю безпілотників у українських виробників у 2023 році. На цей сегмент хочуть спрямувати 20 мільярдів гривень.

Нагадаємо, раніше глава Міноборони України Олексій Резніков заявляв, що наша країна вже виробила САУ "Богдана" і вони прикриватимуть західні танки на полі бою.

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