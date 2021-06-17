США пообещали не ослаблять санкции против России из-за Украины

Соединенные Штаты Америки не будут отменять или ослаблять санкции против России, которые были введены из-за агрессии против Украины. И об этом США сказали России во время саммита в Женеве .

"Мы дали четко понять и президент Байден еще раз повторил, что санкции, которые были введены против России из-за Украины, будут оставаться в силе и не будут ослабляться до тех пор, пока Россия не изменит своего поведения в отношении Украины", - заявила она.

Нуланд отметила, что президент США назвал Украину страной, в отношении которой Вашингтон имеет большие разногласия с Россией.

"Соединенные Штаты твердо преданы - как мы и были уже несколько десятилетий - суверенитету, независимости и территориальной целостности Украины. У нас есть сильные программы поддержки Украины в сфере безопасности, экономического развития, антикоррупционных усилий и все это будет продолжаться", - добавила представитель Госдепа.