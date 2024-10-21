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У США помер відомий турецький опозиціонер Ґюлен

Понеділок 21 жовтня 2024 11:33
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У США помер відомий турецький опозиціонер Ґюлен Фото: Фетхуллах Ґюлен (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У США помер турецький опозиціонер, основоположник громадського руху "Хізмет" Фетхуллах Ґюлен. Він помер на 83 році життя.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Hürriyet.

Здоров'я Ґюлена в останні місяці значно погіршилося. Крім діабету і ниркової недостатності, у нього розвинулася деменція.

Джерела видання вказують, що погіршення стану Гюлена пов'язане з конфліктами всередині організації, включно з боротьбою за контроль над фінансовими ресурсами, що відбувається між європейськими та американськими членами.

Хто такий Фетхуллах Ґюлен

Фетхуллах Ґюлен був турецьким громадським і релігійним діячем, публіцистом, а також колишнім ісламським проповідником. У 1999 році він виїхав до Сполучених Штатів Америки для лікування і відтоді більше не повертався на батьківщину.

Ґюлена називали одним із головних супротивників президента Туреччини Реджепа Ердогана. Після невдалої спроби державного перевороту 2016 року його та його рух звинуватили в організації цього заколоту. Турецька влада також заявляла, що прихильники Ґюлена проникли в ключові державні установи, зокрема в армію, поліцію, судову систему і міністерства.

Під час спроби перевороту, що відбулася в ніч на 16 липня 2016 року, на Стамбул і Анкару здійснювали авіанальоти, а на вулиці вивели танки. Унаслідок цих подій загинула 161 людина, ще 1 440 дістали поранення.

Турецький суд засудив 74 людини до довічного ув'язнення за участь у спробі перевороту. Анкара постійно вимагала від США екстрадиції Ґюлена, звинувачуючи американську владу в підтримці його організації FETO.

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