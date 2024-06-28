У США помер видатний український винахідник і пластун Любомир Романків

Повідомлення про смерть

Про смерть видатного українця повідомив історик, політичний і громадський діяч, голова Крайової Пластової Ради Юрій Юзич на своїй сторінці у Facebook.

"Сьогодні вночі (за українським часом) у США помер український винахідник, начальний пластун Любомир Романків", - йдеться у дописі.

Зазначається, що він був третім українським Chief scout, який у 90-ті роки залучив та інвестував у розвиток українського скаутингу "Пласт" щонайменше 500 тисяч доларів, а також професіоналізував центральний офіс "Пласт" в Україні.

"Саме його зусиллями значною мірою український скаутинг став наймасовішим молодіжним рухом в Україні", - зауважив історик.

Він додав, що Романків - автор і співавтор понад 65 патентів.

"Зокрема саме він придумав, працюючи провідним інженером ІВМ, як записувати та зчитувати інформацію із жорстких дисків. Кожного разу, як включаємо комп'ютер - починає працювати щонайменше 7 винаходів українця Романківа. Його ім'я занесене до галереї слави у США", - наголосив Юзич.

"Теплої Вічної Ватри Тобі, Друже. СКОБ", - додав пластун.

Життя й досягнення Романківа

Любомир Романків народився 17 квітня 1931 року в місті Жовква Львівської області.

У 12 років став членом тогочасного таємного "Пласту", який під нацистською окупацією діяв під легальною назвою "Виховні спільноти української молоді" (ВСУМ).

Після Другої світової війни продовжив своє пластування, вступивши у 1946 році до "Пласту" в баварському місті Берхтесгаден.

Вихованець гуртка "Вовки" у курені імені Святослава Завойовника. Успішно пройшов усю юнацьку пластову освітню програму осягнувши ступінь "пластуна-скоба".

Ще в Німеччині Романків пройшов усі можливі тоді вишколи пластових виховників - новацьких та юнацьких. А переїхавши до Канади, паралельно із будуванням своєї професійної кар'єри, став співорганізатором "Пласту" в Едмонтоні.

Організував там курінь юнаків та новацьке гніздо. Понад 10 років присвятив виховній праці у "Пласті", працюючи безпосередньо з дітьми (після переїзду до США у 1958-1961 роках - був ще юнацьким виховником у Бостоні).

Ініціатор придбання пластового дому в Едмонтоні та перших збірок коштів на цей будинок. Організатор багатьох пластових вишкільних таборів.

"Зрештою став одним із ключових лідерів "Пласту" в діаспорі. У 1990-х роках, як голова Головної пластової ради брав безпосередньо участь у перших чотирьох з'їздах відродженого "Пласту" в Україні", - зауважив Юзич.

За його словами, Романків також зібрав кошти та "особисто організовував делегацію України на світові джемборі в Голандії та Чілі - де український контингент чи не вперше офіційно отримав статус не гостей, а повноцінних учасників".

"Одні лише Нідерланди потребували 45 000 доларів, які він і знайшов", - додав історик.

Насамкінець, Романків був ініціатором та учасником першого Всеукраїнського скаутського джемборі, що відбувся на Закарпатті у 1996 році за участю делегацій багатьох скаутських організацій України та Європи.

"Саме він вперше не лише теоретично поставив задачу розгортання "Пласту" по всій Україні, але організував системне фінансування цього проекту у перші 5 років. Опісля цю ініціативу підхопив Богдан Гаврилишин", - підсумував Юзич.

Допис Юзича (скріншот: facebook.com/serdukus)

Окрім пластування Романків досяг неймовірних висот як науковець і винахідник.

Він був провідним експертом компанії IBM у галузі комп'ютерних технологій.

Став співвинахідником (разом із Девідом Томпсоном) процесів створення тонкоплівкових індуктивних і магніторезистивних мікроголовок для запису інформації (які уможливили появу жорстких дисків і персональних комп'ютерів).

Посідав крісло директора відділу електрохімічної технології та магнетизму Дослідного центру корпорації ІВМ.

Значна частина роботи Романківа була пов'язана з вивченням магнітних матеріалів, рефлективними дисплеями та процесами міднення (з 1955 року він був інженером хімії). Був також доктором металургії та матеріалознавства.

За значні досягнення отримав медаль Перкіна (найвищу відзнаку Товариства хімічної промисловості США), медаль Вітторіо де Нора від Електрохімічного товариства США, відзнаку пам'яті Морріса Н. Лібмана від Інституту інженерів з електротехніки та електроніки (IEEE), у 2000 році став "Винахідником року" за версією Асоціації прав інтелектуальної власності Східного Нью-Йорку, а у 2001 - "Винахідником року" за версією Асоціації права інтелектуальної власності Нью-Йорку.

Отримав 13 нагород за видатні винаходи та внесок від IBM і 25 нагород за винаходи та досягнення.

У березні 2012 року Любомир Романків був введений до Зали національної слави США та став одним із десяти винахідників (разом зі Стівом Джобсом), удостоєних такої честі.