"Северный поток-2" - проект, который помогает России вооружиться, - премьер Польши

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий раскритиковал позицию Соединенных Штатов Америки вокруг завершения строительства "Северного потока-2". Страна убеждена в том, что газопровод позволяет России вооружаться.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Pap .

"Изменение на 180 градусов позиции США по "Северному потоку - 2" поразило многие страны. Я выражаю неодобрение относительно того, что наши союзники эгоистично подошли к строительству этого газопровода", - отметил Моравецкий.

По словам чиновника, Польша всегда выступала против строительства газопровода и пыталась убедить европейских и американских союзников в том, что “Северный поток - 2” строится для того, чтобы помочь Российской Федерации вооружаться.

"Россия - страна, которая довольно сильно вооружается, у нее много возможностей в этом случае, в связи с чем мы сразу подумали о том, что это неправильный проект", - добавил премьер-министр Польши