ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

В США полиция и демонстранты атакуют журналистов: за два дня - более 60 нападений

Новости » В мире     01.06.2020 - 07:10
В США полиция и демонстранты атакуют журналистов: за два дня - более 60 нападений
Фото: протесты в Миннеаполисе (twitter.com/JeremiahCordei1)

Полиция арестовывала журналистов и применяла против них резиновые пули и слезоточивый газ

За последние двое суток во время протестов в США полиция и демонстранты более 60 раз нападали на журналистов. Среди пострадавших оказались команда репортеров CNN, Huffington Post, агентства Assocaited press, Los Angeles Times.

Об этом сообщает Assocaited press.

Отмечается, что журналисты были ранены, подвергались нападениям или преследования со стороны протестующих или полицейских в Миннеаполисе, Нью-Йорке, Чикаго, Вашингтоне, округе Колумбия, Питтсбурге, Лос-Анджелесе, Филадельфии, Сан-Диего, Детройте и Денвере.

По словам руководителя MSNBC Али Велши, полиция применяла резиновые пули и слезоточивый против работников СМИ, несмотря на то, что они показывали свои журналистские удостоверения. Полицейские в ответ говорили: "Нам все равно!" и продолжали стрелять.

Среди пострадавших журналистов - команда репортеров CNN, которых арестовали в Миннеаполисе 29 мая. В Нью-Йорке 30 мая были арестованы репортер Huffington Post Кристофер Мэйтс и обозреватель CNN Кит Бойкин.

Об избиении, применении к ним слезоточивого газа и резиновых пуль сообщили представители Minneapolis Star Tribune, Los Angeles Times, Huffington Post, 9NEWS.

Также отмечается, что с тех пор как начались протесты пострадали восемь журналистов AP.

Напомним, 25 мая в Миннеаполисе при задержании полицейскими погиб афроамериканец Джордж Флойд. После этого во многих американских городах прошли акции протеста, которые переросли в массовые беспорядки.

Власть свыше 40 американских городов в 22 штатах ввели комендантский час из-за массовых беспорядков.

Президент США Дональд Трамп обвиняет участников движения "Антифа" в подстрекательстве к массовым беспорядков и заявил, что власти США признают движение "Антифа" террористической организацией.

Также сообщалось, что более 50 антитеррористических групп ФБР будут расследовать насилие участников "Антифа" во время беспорядков в США.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Надежда Собенко

Теги Новости Украины Соединенные Штаты Америкипротест
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь