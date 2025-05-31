UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новини спорту
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп

США не покинуть Україну в боротьбі з РФ, - Помпео

Фото: колишній державний секретар США Майк Помпео (GettyImages)
Автор: Юлія Бойко

Сполучені Штати Америки не дозволять собі покинути підтримку України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на колишнього державного секретаря США Майка Помпео.

За його словами, Штати просто не можуть собі дозволити в якийсь момент залишити Україну без підтримку, оскільки це буде переслідувати їх всю подальшу історію.

"США не може вийти повернутись і піти, вирішуйте тут все самостійно. Це буде переслідувати нас всю подальшу історію. І якщо проводити паралель із шаховою грою (яка є символом Black Sea Security Forum, - ред.) то ми точно не розцінюємо Україну як пішака, яким можна пожертвувати. Так не буде", - заявив Майк Помпео.

Зазначимо, Black Sea Security Forum - щорічний міжнародний безпековий форум. Цьогоріч Чорноморський безпековий форум об’єднав понад 700 гостей з усього світу, зокрема політиків, дипломатів, послів та аналітиків.

Як і у 2024 році, форум присвячений вирішенню найбільш актуальних безпекових, економічних і політичних викликів у Чорноморському регіоні.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Майк ПомпеоРосійська ФедераціяСполучені Штати Америки