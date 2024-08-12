У США погодились з думкою Ізраїлю щодо загрози масивних атак зі сторони Ірану

Сполучені Штати Америки поділяють оцінку Ізраїлю щодо того, що Іран або його союзники можуть здійснити значні атаки.
Як повідомляє РБК-Україна, про це заявив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки США Джон Кірбі, пише The Times of Israel.
"Ми поділяємо ті ж занепокоєння і очікування, що й наші ізраїльські колеги щодо можливих термінів. Це може статися вже цього тижня. Ми повинні бути готові до того, що це може бути значна серія атак", - сказав Кірбі.
За його словами, останніми днями США посилили свою регіональну військову присутність.
"Ми, очевидно, не хочемо, щоб Ізраїлю довелося захищатися від чергового нападу, як це було в квітні. Але якщо це станеться, ми продовжимо допомагати їм захищатися", - зазначає Кірбі.
Він зауважив, що наразі важко визначити, чи буде атака з боку Ірану або його союзників, і як вона може виглядати.
"Президент США впевнений, що у нас є можливості, щоб допомогти захистити Ізраїль, якщо до цього дійде. Ніхто не хоче, щоб до цього дійшло", підкреслив він.
31 липня у Тегерані був ліквідований політичний лідер угруповання ХАМАС Ісмаїл Ханія. Його поплічники винуватили у вбивстві ізраїльські спецслужби.
Пізніше Ізраїль нібито повідомив Штатам, що саме він причетний до цього вбивства У відповідь на це в Ірані заявили про намір у відповідь масштабно атакувати Ізраїль.
Пізніше у МЗС Ірану заявили, що відповідь на вбивство Ханії буде "в потрібний час".
Водночас новий лідер ХАМАС через посередників передав Ізраїлю повідомлення, в якому йдеться, що він хоче укласти угоду про припинення вогню.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.