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США подозревают около ста эвакуированных афганцев в связях с террористами

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США, Суббота 04 сентября 2021 04:59
США подозревают около ста эвакуированных афганцев в связях с террористами Фото: США подозревают около ста эвакуированных афганцев в связях с террористами (Getty Images)
Автор: Анна Полисученко

США подозревают около ста эвакуированных афганцев в связях с террористами. Власти США опасаются, что они могут быть связаны с радикалами и представлять террористическую угрозу США.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на NBC News.

Федеральные власти принимают все меры предосторожности с тем, чтобы не допустить нахождения в США людей, о которых имеется компрометирующая информация. Так, из примерно 30 000 эвакуированных в США граждан Афганистана дополнительным проверкам были подвергнуты уже около 10 000 человек.

По результатам этих проверок около ста человек были помечены как потенциально представляющие угрозу из-за связей с террористическими группировками или радикальным движением "Талибан". Из них двое будут направлены для повторного прохождения проверок.

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