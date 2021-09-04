США підозрюють близько ста евакуйованих афганців у зв'язках з терористами. Влада США побоюється, що вони можуть бути пов'язані з радикалами і представляти терористичну загрозу США.

Федеральна влада вживає всіх запобіжних заходів з тим, щоб не допустити знаходження в США людей, про яких є компрометуюча інформація. Так, з приблизно 30 000 евакуйованих в США громадян Афганістану додатковим перевіркам були піддані вже близько 10 000 чоловік.

За результатами цих перевірок близько ста осіб були позначені як такі, що становлять потенційну загрозу через зв'язки з терористичними угрупованнями або радикальним рухом "Талібан". З них двоє будуть направлені для повторного проходження перевірок.