В США подозреваемый в кибератаке на Tesla россиянин признал вину

Гражданин РФ Егор Крючков на суде в США признал, что хотел организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада. В сообщении не указывается, о какой компании идет речь, но Илон Маск ранее заявлял, что целью атаки была его компания Tesla .

Россиянин признал вину по одному пункту обвинения в умышленном нанесении ущерба защищенному компьютеру.

"Сегодня гражданин России признал себя виновным в федеральном суде в сговоре с целью поездки в Соединенные Штаты с целью вербовки сотрудника компании в Неваде для участия в схеме по внедрению вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть компании", - говорится в заявлении Минюста.

Ожидается, что приговор Крючкову вынесут 10 мая.



По данным суда, летом 2020 года 27-летний Егор Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании за 1 млн долларов, чтобы тот установил вредоносное программное обеспечение. Оно должно было предоставить Крючкову доступ к системе, чтобы потом, угрожая публикацией данных, вымогать у компании деньги.