UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

В США подозреваемый в кибератаке на Tesla россиянин признал вину

Автор: Инна Собора

Гражданин РФ Егор Крючков на суде в США признал, что хотел организовать кибератаку на компьютерную сеть компании в штате Невада. В сообщении не указывается, о какой компании идет речь, но Илон Маск ранее заявлял, что целью атаки была его компания Tesla .

Об этом сообщил Минюст США и российский РБК.

Россиянин признал вину по одному пункту обвинения в умышленном нанесении ущерба защищенному компьютеру.

"Сегодня гражданин России признал себя виновным в федеральном суде в сговоре с целью поездки в Соединенные Штаты с целью вербовки сотрудника компании в Неваде для участия в схеме по внедрению вредоносного программного обеспечения в компьютерную сеть компании", - говорится в заявлении Минюста.

Ожидается, что приговор Крючкову вынесут 10 мая.

По данным суда, летом 2020 года 27-летний Егор Крючков с сообщниками пытался подкупить сотрудника компании за 1 млн долларов, чтобы тот установил вредоносное программное обеспечение. Оно должно было предоставить Крючкову доступ к системе, чтобы потом, угрожая публикацией данных, вымогать у компании деньги.

Ранее хакеры взломали учетные записи в Twitter десятков крупнейших предпринимателей, политиков и компаний, среди которых был Илон Маск.

Недавно сообщалось, что США в ближайшие три недели планируют совершить несколько кибератак против России в ответ на взлом американских правительственных сетей в конце 2020 года.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины кибератакаTesla
Читайте также
На Илона Маска подали в суд из-за его твитов
Маск за день заработал рекордные 25 млрд долларов на росте акций Tesla
Прогноз погоды